В «Росатоме» изготовили ядерное топливо для атомного ледокола «Россия»

На предприятии топливного дивизиона «Росатома» изготовили партию ядерного топлива для головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации.

Ледокол будет работать на двух реакторах РИТМ-400 мощностью 315 МВт. На машиностроительном заводе в Электростали также изготовили активную зону для реакторной установки «России» — это центральная часть реактора, где происходит управляемая цепная реакция деления ядер (урана или плутония). В пресс-службе отметили, что благодаря мощности реактора ледокол станет «самым мощным в мире». Его главная цель — круглогодично крусировать по акватории Северного морского пути.

На строительство головного атомного ледокола проекта «Лидер» из госбюджета выделили 26,2 млрд руб. в 2026 году, а в 2027 — 26,7 млрд руб. Длина будущего ледокола — 209,2 м при максимальной ширине 48 м. Мощность на валах — 120 МВт. Планируется, что ледокол будет преодолевать льды тощиной не менее 4 м.