В Прикамье средняя зарплата в сфере общепита выросла на 32%

В Пермском крае за январь-ноябрь 2025 года средняя предлагаемая зарплата в сфере общественного питания составила 55,2 тыс. руб. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее заметно зарплаты выросли у кондитеров — на 61% год к году (68,3 тыс. руб. в месяц). На втором месте по уровню денежного вознаграждения повара. Для них зарплатные предложения выросли на 41% и составили 65,4 тыс. руб. в месяц. На третьем месте оказались буфетчики со средней зарплатой в 42,3 тыс. руб. ежемесячно.

Спрос по России на отдельных специалистов в отрасли также значительно вырос. Количество новых вакансий для шеф-поваров увеличилось в два раза (+100%). В 2025 году в среднем им предлагали 100,6 тыс. руб. в месяц.