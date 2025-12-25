На пермском рынке новостроек объем предложения вырос на 9%

В ноябре объем предложения на пермском рынке новостроек вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице Прикамья за этот период увеличился выбор трехкомнатных квартир на 24%, однокомнатных — на 4%, студий — на 20%. Как сообщает «Авито Недвижимость», средняя стоимость за квадратный метр жилья в новых домах Перми составила 156 тыс. руб.

В целом в России по итогам 11 месяцев года на первичном рынке было зарегистрировано 487,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Стоит отметить, что в ноябре продажи на первичном рынке с использованием ДДУ стали рекордными в 2025 году — за месяц было зарегистрировано 62,6 тыс. договоров. Это на 45% больше того же периода прошлого года. Регионами-лидерами в этом сегменте стали Москва (8,1 тыс. ДДУ), Московская область (5,5 тыс.), Санкт-Петербург (3,6 тыс.), Краснодарский край (3,2 тыс.) и Свердловская область (3,2 тыс.). Доля сделок с ипотекой составила 74%.