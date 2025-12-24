Генерал не вернулся к месту службы

Турция начала расследование в связи с крушением во вторник, 23 декабря, самолета, на борту которого находился глава Генштаба западно-ливийского правительства Мухаммед аль-Хаддад. Военачальник, который вместе с высокопоставленной делегацией из Триполи проводил в Анкаре консультации по поводу дальнейшего сотрудничества, возвращался на бизнес-джете Falcon 50 в Ливию, однако вскоре после взлета экипаж подал сигнал тревоги. Господин аль-Хаддад работал над объединением армии и негосударственных группировок в Западной Ливии и, по словам экспертов, в последнее время выступал против дальнейшего нахождения в стране турецких войск. Он претендовал на расширение полномочий и получение звания фельдмаршала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Генерального штаба Ливии Мухаммед аль-Хаддад

Фото: Defence Ministry / Handout / Reuters Глава Генерального штаба Ливии Мухаммед аль-Хаддад

Фото: Defence Ministry / Handout / Reuters

О начале официального расследования трагедии с ливийским джетом проинформировал вечером во вторник, 23 декабря, министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Анкара сформировала группу из пяти прокуроров, перед которой поставлена задача изучить все аспекты катастрофы.

Крушение самолета Falcon 50, который принадлежал правительству национального единства (ПНЕ) Ливии, произошло вскоре после его вылета во вторник из столичного аэропорта Турции Эсенбога в 20:17 по местному времени (совпадает с московским). В 20:32 экипаж джета проинформировал наземные службы о чрезвычайной ситуации на борту и необходимости вернуться в аэропорт. Связь прервалась в 20:52. Почти через час сотрудники жандармерии обнаружили обломки Falcon 50 на территории провинции Анкара, в 75 км к югу от самой столицы.

Все восемь человек, которые находились в самолете, погибли.

Это не только члены экипажа, но и пять ливийских официальных лиц: Мухаммед аль-Хаддад, начальник штаба сухопутных войск ПНЕ Аль-Фитури Грайбиль, командующий военно-промышленным комплексом Западной Ливии Махмуд аль-Катави, советник главы Генштаба Мухаммед Асави Диаб и официальный фотограф при Генштабе Мухаммед Махджуб.

Власти в Триполи объявили по погибшим трехдневный траур. Соболезнования выразили и представители противоборствующих сил — Ливийской национальной армии (ЛНА), базирующейся на востоке страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел 24 декабря телефонный разговор с премьер-министром ПНЕ Абдель Хамидом Дбейбой, чтобы обсудить случившееся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители ливийской армии прибывают на место крушения

Фото: Stringer / Reuters Представители ливийской армии прибывают на место крушения

Фото: Stringer / Reuters

Ливийская военная делегация, находившаяся в Анкаре по приглашению главы Генштаба Турции Сельчука Байрактароглу, обсуждала дальнейшие форматы сотрудничества. После падения режима Каддафи Турция традиционно опиралась в Ливии на правительство в Триполи и оказывала ему широкую военную помощь. Только в последние годы турецкие власти начали выстраивать связи и с противоположной стороной конфликта в Ливии — ЛНА и ее командующим Халифой Хафтаром.

Ливийский аналитик Ясин Рашед со ссылкой на информированные источники сообщил, что на встречах в Анкаре обсуждалось в том числе расширение полномочий господина аль-Хаддада и его повышение до звания фельдмаршала. Однако у него были разногласия с союзной страной: несмотря на то что глава Генштаба прислушивался к мнению Анкары, в последнее время он выступал против дальнейшего нахождения ее военного контингента на территории Западной Ливии, цитирует господин Рашед своих собеседников. «Он был против идеи длительного иностранного присутствия»,— указал эксперт в разговоре с изданием Turkiye Today.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отвечает на вопросы журналистов после авиакатастрофы

Фото: Stringer / Reuters Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отвечает на вопросы журналистов после авиакатастрофы

Фото: Stringer / Reuters

За день до гибели господина аль-Хаддада Великое национальное собрание (парламент Турции) одобрило резолюцию о продлении мандата на размещение турецких вооруженных сил (ВС) в Западной Ливии еще на два года. Документ указывает на «политическую неопределенность и проблемы с управлением» в бывшей Джамахирии как основные факторы, учитывая которые, Анкаре следует держать руку на пульсе.

Погибшего главу Генштаба называют архитектором объединения ВС ПНЕ и разрозненных негосударственных группировок, действующих на западе страны.

Он участвовал в переговорах по деэскалации конфликта между различными западно-ливийскими вооруженными формированиями, когда те в мае едва не устроили в Триполи резню из-за убийства главы аппарата поддержания стабильности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли.

Сейчас уровень напряженности в Триполи остается высоким. В пятницу, 19 декабря, выступая перед Советом Безопасности ООН, специальный представитель генсека по Ливии Ханна Тетте заявила, что нестабильность в столице и западных районах сохраняется. «После достижения соглашения о новых мерах безопасности в Триполи обстановка в столице в определенной степени стабилизировалась,— указала она.–– Перемирие продолжает действовать. Однако ситуация в Триполи и Западной Ливии остается нестабильной, с периодическими вспышками вооруженных столкновений».

Не исключено, что гибель господина аль-Хаддада может подтолкнуть группировки к новым силовым акциям.

Именно поэтому Анкара, похоже, и попыталась снять с себя все подозрения в причастности к трагедии. В частном порядке турецкие чиновники сообщили телеканалу «Аль-Джазира», что следствие на данном этапе исключило версию с покушением. Техническая неисправность рассматривается как основная причина катастрофы.

Нил Кербелов