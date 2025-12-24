В Перми чашка глинтвейна стоит 263 рубля

Стоимость чашки безалкогольного глинтвейна объемом 300-350 мл в Перми составила 263 руб., сообщают аналитики 2ГИС. Средняя стоимость напитка в городах-миллионниках России — 267 руб.

Дешевле всего напиток в Воронеже (162 руб.), в пятерку городов с самыми низкими ценами также вошли Казань (205 руб.), Челябинск (246 руб.), Красноярск (249 руб.) и Уфа (250 руб.) Дороже всего — в Москве (398 руб.), Санкт-Петербурге (355 руб.) и Нижнем Новгороде (320 руб.).

По данным опроса сервиса бронирования отелей от 2ГИС «Отелло», глинтвейн занимает второе место по популярности среди новогодних напитков — ему предпочтение отдали 17% опрошенных россиян. Лидером остается традиционное шампанское — за него проголосовало 72% респондентов. Рост интереса к глинтвейну обычно начинается в начале октября и вырастает примерно в пять раз по сравнению с летним периодом, пик приходится на декабрьские выходные.