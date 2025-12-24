В России запустят брендированный поезд в честь Жириновского

25 декабря РЖД запустит по маршруту Москва-Адлер брендированный поезд «Россия. Жириновский» в честь 80-летия со дня рождения политика. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.

«Мероприятия нашего плана задуманы так, чтобы говорить с людьми понятным языком – через культуру, просвещение, образование, публичное пространство и коммуникацию, через прямой доступ к архиву идей и текстов Жириновского»,— сказал Леонид Слуцкий.

Помимо запуска поезда в честь юбилея проведут памятный концерт, научно-образовательный форум «Жириновские чтения», а в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроют выставку «Жириновский навсегда».

Как передал корреспондент ТАСС с заседания, членам оргкомитета Леонид Слуцкий вручил кассетные плееры с записями выступлений и песен основателя ЛДПР, а также подарочные джинсовые куртки. Как пишет агентство, на спине каждой «варенки» разместили цитату Владимира Жириновского: «Если за мир нужно драться – мы деремся!». По данным ТАСС, подарки получили в том числе глава Минфина Антон Силуанов, глава Минтранса Андрей Никитин и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Степан Мельчаков