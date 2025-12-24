В Буденновске проверят укрытия перед новогодними праздниками

Перед новогодними праздниками в Буденновске Ставропольского края и других населенных пунктах округа проверят укрытия и проинструктируют персонал. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Дмитрий Богданов.

«Отдельное внимание — безопасности образовательных, культурных и спортивных учреждений. Предусмотрены инструктажи персонала, проверки мест укрытия, запрещено использование пиротехники в помещениях», — отметил господин Богданов.

Кроме этого, по поручению главы муниципалитета на время праздников на усиленный режим работы перейдут профильные структуры, включая медработников и коммунальщиков. Усиления пройдут и в рядах полиции и МЧС.

«На всех площадках с массовым пребыванием людей должны быть обеспечены меры профилактики, контроль на входе, дежурство оперативных служб»,— сообщил Дмитрий Богданов.

По словам главы муниципалитета, праздники должны пройти спокойно.

Наталья Белоштейн