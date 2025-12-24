С «Мегафона» и УК требуют 2 млн рублей за использование крыш в Балакове

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского района требует взыскать с ПАО «Мегафон» чуть более 1 млн руб. и с ООО «Содружество-Балаково» 910,5 тыс. руб. Соответствующий иск Арбитражный суд Саратовкой области принял к рассмотрению 22 декабря.

Администрация обратилась в суд из-за того, что «Мегафон» с 23 января по 31 июля этого года использовал объекты муниципальной собственности бесплатно. Речь идет о части кровли нежилого помещения на втором этаже дома №144 по ул. Братьев Захаровых, общей площадью 308,5 кв.м., и части кровли нежилого помещения на Саратовском шоссе, 83/6, площадью 325,2 кв.м. Также чиновники хотят взыскать проценты за пользование муниципальными объектами.

Практически идентичные требования выдвинуты к ООО «Содружество-Балаково», выступающему в качестве управляющей компании. Комитет намерен взыскать с юрлица только проценты за пользования чужими деньгами.

В ПАО «Мегафон» заявление сочли необоснованным. «Мы намерены оспорить иск в судебном порядке», — прокомментировали в компании.

Нина Шевченко