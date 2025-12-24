В Ижевске 25 декабря состоится прощание с экс-директором школы №20

25 декабря в 13:00 состоится прощание с бывшим директором школы №20 Александром Кудрявцевым. Известно, что он отправился на СВО и погиб еще в марте 2025 года. Ему было 56 лет. Об этом сообщается в сообществе учебного учреждения во «ВКонтакте».

Фото: Страница МБОУ «СОШ №20» во «ВКонтакте»

«Его удивительная способность находить общий язык и поддерживать теплом и вниманием всех, кому дорога наша школа, стала символом мудрости и человечности <...> Благодаря Александру Сергеевичу школа превратилась в пространство, где хочется учиться, работать и расти <...> Честность, справедливость, умение вдохновлять и заряжать позитивом стали визитной карточкой нашего директора»,— говорится в некрологе.

При Кудрявцеве в 2020 году было построено новое здание школы на ул. Леваневского.

Владислав Галичанин