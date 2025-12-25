Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«КРЦ-Прикамье» сменил форму собственности

«Комплексный расчетный центр Прикамье» («КРЦ-Прикамье») внес изменения в сведения о юрлице. 

Вместо открытого акционерного общества организация стала АО. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс» от 23 декабря. 

«Комплексный расчетный центр Прикамье» («КРЦ-Прикамье») с 2007 года оказывает услуги коммунального биллинга в сфере ЖКУ, включающего расчетное, информационное и финансовое обслуживание. Компания сотрудничает с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями, а также с ТСЖ и ЖСК. Операционная деятельность КРЦ охватывает 14 населенных пунктов Прикамья и обслуживает более 1 млн счетов потребителей.