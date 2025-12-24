Два кассира пермского ресторана присвоили 800 тыс. рублей

Индустриальный суд Перми признал двух кассиров одного из ресторанов виновными в присвоении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и назначил им наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, женщины, занимая должности старших продавцов-кассиров в одном из сетевых ресторанов быстрого питания, в период с декабря 2024-го по март 2025 года похищали деньги из кассы. Сумма ущерба превысила 800 тыс. руб.

Суд назначил виновным наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Этим же решением удовлетворены исковые требования потерпевшего юридического лица. Сумму причиненного ущерба осужденные должны будут выплатить солидарно. Приговор в законную силу не вступил.