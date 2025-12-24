Петербуржец потребовал от полицейских 150 тысяч рублей за некачественные услуги

Житель Санкт-Петербурга по имени Анатолий подал необычный иск к городскому управлению МВД и местному отделению полиции, потребовав 150 тыс. рублей за причиненный моральный вред из-за некачественно оказанных услуг. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Дело в том, что Анатолий регулярно конфликтует с ЖКС и уже несколько раз судился с организацией с различной степенью успеха. После одного из выигранных дел петербуржец обратился в полицию и сообщил, что Жилкомсервис подделывает документы. Спустя месяц он так и не получил ответа.

В судебном иске житель Кировского района указал, что ему прямо отказали в предоставлении необходимой информации. В связи с этим он жутко стрессовал, стресс вызывал изменения в головном мозге. Свою версию Анатолий доказал сравнительными энцефалограммами в динамике, в которых зафиксировано «повышение процессов возбуждения».

Андрей Маркелов