Школьники заговорили по-китайски

Китайский стал вторым по популярности иностранным языком у московских школьников после английского. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. Тенденцию подтверждают и собеседники “Ъ FM”. После китайского в топе испанский, немецкий и французский. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Количество изучающих китайский язык ежегодно увеличивается на 12-15%, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Он стал вторым по популярности у московских школьников после английского. А стоимость занятий с 2022 года выросла на треть. По словам экспертов, это связано в том числе с увеличением налоговой нагрузки и расходов на аренду. Сейчас цена курса в онлайн-школе в среднем составляет 8 тыс. руб. за восемь уроков в месяц.

Часовое индивидуальное занятие с репетитором обойдется от 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Спрос на китайский растет, так как многие родители считают его наиболее перспективным, рассказал руководитель сети языковых школ Allada school Дмитрий Орлов: «С 2022 года спрос вырос на тысячи процентов. Внешнеэкономическая деятельность повернулась на Восток, как и мотивация учить языки. Родители для своих детей выбирают китайский язык. Мой ребенок тоже ходит на наши курсы. Потом подразумевается и профильное образование в Китае. Очень многие родители приводят детей с запросом на то, что после достижения определенного уровня и после 11 класса они будут поступать в китайские вузы».

По основной образовательной программе китайский язык учат около 8 тысяч детей в каждой пятой школе Москвы. А вот с качеством преподавания есть проблемы, считает директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов Александрович: «Популярность китайского продолжит расти, но есть и определенные сложности. Пока уровень преподавания во многих школах не того же самого уровня, как английского. Нередко, например, люди, которые поступают в университеты после школы, испытывают сложности, им приходится переучиваются. Иногда оказывается, что тот китайский, который они учили, совсем не тот, на котором говорят в Китае. Вместе с языком изучается и китайская культура. Здесь нужны новые учебники, новая подача».

Интерес к языку подтверждает и рынок труда. Как пишет “Ъ”, за два года доля вакансий с требованием знания китайского выросла на 11%. А с начала 2025-го работодатели разместили более 10 тыс. таких запросов. Экономические и политические изменения стали толчком к развитию системы образования, рассказала руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» и автор Telegram-канала «Богатырева о цифре» Людмила Богатырева: «Рост спроса на китайский язык связан с глобальными изменениями в экономике и в отношениях между Россией и Китаем, товарооборот между которыми вырос за последние годы, и Китай для России — ключевой торговый партнер. Мы это видим на уровне бытовых потребностей. Доля китайских марок в новых легковых авто превысила 50% уже в июле 2023-го года, сейчас это где-то половина рынка. Также заметен рост популярности китайской электроники».

Новый импульс дала и экспериментальная отмена Китаем виз для россиян в сентябре 2025 года. Минэкономразвития России ожидает, что взаимный турпоток между странами вырастет на треть уже в 2025 году.

Ангелина Зотина