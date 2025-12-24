В пяти городах Ростовской области пройдут большие предновогодние ярмарки

В преддверии новогодних праздников в пяти городах Ростовской области пройдут большие ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Ростове-на-Дону ярмарка будет работать 25, 26, 27 декабря на ул. Туполева, 14. В Азове ярмарочные ряды раскинутся на ул. Привокзальная, 10 «б» 27 декабря.

В тот же день ярмарки пройдут в Волгодонске на площади Победы, в Новочеркасске на пл. Ермака и Шахтах на пл. Ленина, 1.

«В ассортименте ожидаются мясные и рыбные полуфабрикаты, фермерские сыры, разнообразные соленья, овощи, фрукты, цитрусовые, бакалейные, кондитерские и хлебобулочные изделия и другие товары», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что диапазон цен на ярмарках ожидается на 10-15% ниже рыночных.

Наталья Белоштейн