Мэрия Казани выступила за проект Оренбургского тракта, собирающий жителей поселков

Мэрия Казани выступила за вариант дублера Оренбургского тракта, который собирает жителей пригородных территорий. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Господин Метшин сообщил, что Институт пространственного планирования Татарстана предложил три варианта дублера Оренбургского тракта. Они предполагают прямой выход на трассу М-12 без заезда в населенные пункты — по аналогии с Вознесенским трактом.

Он подчеркнул, что в районе аэропорта проживает все больше людей. Схема, за которую выступает мэрия города совместно с министерством строительства и ЖКХ, должна собирать транспортные потоки жителей прилегающих территорий, тем самым разгружая Оренбургский тракт.

По словам Метшина, альтернативный вариант трассы разрабатывался на протяжении полугода. Окончательное решение о реализации проекта и выборе конкретного варианта будет принимать правительство Татарстана.

Анна Кайдалова