Вблизи Черняевского леса демонтируют незаконный павильон

Нестационарный торговый объект по ул. Мира, 78а, будет принудительно демонтирован, следует из распоряжения главы Индустриального района Алексея Полудницына. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается жилой дом с пятью действующими на первом этаже организациями, включая магазин одежды, центр учебной литературы, две производственные компании и бухгалтерская фирма. Рядом со зданием находятся хозяйственный корпус и административное здание с букмекерской конторой.

Напомним, в разных районах Перми за первую половину декабря было демонтировано 15 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Активная борьба властей с незаконными НТО на территории краевой столицы началась еще в прошлом году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.