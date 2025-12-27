Дарёный конь и всё-всё-всё
Политические подарки в предновогоднем тесте «Ъ»
Приближается Новый год — время, когда по традиции принято вручать друг другу подарки. Муки их выбора хорошо знакомы практически каждому. А вот на дипломатическом уровне этот процесс идет непрерывно. Предлагаем вам попробовать угадать, какие подарки вручали президентам и другим высокопоставленным политикам по случаю их визита в разные страны. Кстати, возможно, после этого у вас появится больше идей, чем порадовать коллег и близких.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Должности политиков указаны на момент дарения.