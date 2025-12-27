Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дарёный конь и всё-всё-всё

Политические подарки в предновогоднем тесте «Ъ»

Приближается Новый год — время, когда по традиции принято вручать друг другу подарки. Муки их выбора хорошо знакомы практически каждому. А вот на дипломатическом уровне этот процесс идет непрерывно. Предлагаем вам попробовать угадать, какие подарки вручали президентам и другим высокопоставленным политикам по случаю их визита в разные страны. Кстати, возможно, после этого у вас появится больше идей, чем порадовать коллег и близких.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Должности политиков указаны на момент дарения.

1 / 9

Во время первого визита президента США Барака Обамы в Австралию ему вручили необычный подарок с местным колоритом. Как вы думаете, какой?

2 / 9

В 2008 году президент США Джордж Буш-младший во время визита в Израиль получил от израильского премьер-министра очень практичный подарок. Что бы это могло быть?

3 / 9

Как вы думаете, кому из мировых лидеров могли вручить такие подарки: бриллиантовая боксерская перчатка, сертификат на трактор ручной сборки BELARUS-1523.3, хрустальный крокодил и эротический календарь?

4 / 9

В древности головные уборы были одним из символов власти. А какой головной убор получали политики в XXI веке?

5 / 9

Какие съедобные подарки нельзя преподносить государственным деятелям?

6 / 9

В 2008 году король Испании Хуан Карлос, желая уладить конфликт с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, подарил ему футболку с примечательной надписью. Как вы думаете, какой?

7 / 9

В 2012 году Норихиса Сатакэ, губернатор японской префектуры Акита, в благодарность за помощь в устранении последствий цунами и землетрясения подарил Владимиру Путину щенка породы акита-ину. А в ответ ему достался от российского президента Мир. И это…

8 / 9

Известные дружественными отношениями Владимир Путин и Си Цзиньпин часто обмениваются ценными подарками. К примеру, в 2018 году российский лидер подарил китайскому баню из сибирского кедра. А в ответ получил тяньцзиньский нижэньчжан и чжучжэнский гуцинь. Как вы думаете, что это?

9 / 9

На государственном уровне вручают и получают много хороших подарков. А какой презент, наоборот, оказался чрезвычайно неудачным? Подсказка — его получил российский министр иностранных дел Сергей Лавров

Светлана Синица

