Дарёный конь и всё-всё-всё

Приближается Новый год — время, когда по традиции принято вручать друг другу подарки. Муки их выбора хорошо знакомы практически каждому. А вот на дипломатическом уровне этот процесс идет непрерывно. Предлагаем вам попробовать угадать, какие подарки вручали президентам и другим высокопоставленным политикам по случаю их визита в разные страны. Кстати, возможно, после этого у вас появится больше идей, чем порадовать коллег и близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Должности политиков указаны на момент дарения.

1 / 9 Во время первого визита президента США Барака Обамы в Австралию ему вручили необычный подарок с местным колоритом. Как вы думаете, какой? Ручную коалу

Страховку от крокодилов

Бумеранг аборигена

Ковер с его портретом

Кружку с его фото 2 / 9 В 2008 году президент США Джордж Буш-младший во время визита в Израиль получил от израильского премьер-министра очень практичный подарок. Что бы это могло быть? Велосипед

Мотороллер

Клюшка для гольфа

Саксофон

Самолет 3 / 9 Как вы думаете, кому из мировых лидеров могли вручить такие подарки: бриллиантовая боксерская перчатка, сертификат на трактор ручной сборки BELARUS-1523.3, хрустальный крокодил и эротический календарь? Александру Лукашенко

Владимиру Путину

Ким Чен Ыну

Эммануэлю Макрону 4 / 9 В древности головные уборы были одним из символов власти. А какой головной убор получали политики в XXI веке? Бейсбольная кепка

Розовая ушанка

Самурайский шлем

Хоккейный шлем

Кипа

Все перечисленное

Ничего. Это не по протоколу 5 / 9 Какие съедобные подарки нельзя преподносить государственным деятелям? Шоколад и сардины

Дыни и арбузы

Коробку мороженого

Сырое мясо

Всё можно

Ничего нельзя — а вдруг в них яд? 6 / 9 В 2008 году король Испании Хуан Карлос, желая уладить конфликт с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, подарил ему футболку с примечательной надписью. Как вы думаете, какой? «Денег нет, но вы держитесь»…

«Почему бы тебе не замолчать?»

«Никогда не было хорошей войны или плохого мира»

«Почему не лучший?»

«Родина или смерть!» 7 / 9 В 2012 году Норихиса Сатакэ, губернатор японской префектуры Акита, в благодарность за помощь в устранении последствий цунами и землетрясения подарил Владимиру Путину щенка породы акита-ину. А в ответ ему достался от российского президента Мир. И это… Макет космической станции в размере 1:1000

Новейший прототип автомобиля марки ВАЗ

Банковская карта

Сибирский кот 8 / 9 Известные дружественными отношениями Владимир Путин и Си Цзиньпин часто обмениваются ценными подарками. К примеру, в 2018 году российский лидер подарил китайскому баню из сибирского кедра. А в ответ получил тяньцзиньский нижэньчжан и чжучжэнский гуцинь. Как вы думаете, что это? Пара арабских скакунов

Пара китайских панд

iPad с китайскими фильмами

Музыкальный инструмент и глиняная фигурка

Непереводимая игра слов. Содержимое подарка осталось тайной 9 / 9 На государственном уровне вручают и получают много хороших подарков. А какой презент, наоборот, оказался чрезвычайно неудачным? Подсказка — его получил российский министр иностранных дел Сергей Лавров Часы с кукушкой

Носки с уткой

Конструктор Lego

Кнопка перезагрузки

МИД РФ ничем не удивишь! Подождите

Светлана Синица