Несовершеннолетнего жителя Прикамья будут судить за подготовку теракта

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши, обвиняемого в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и прохождения обучения, заведомо проводимого в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в феврале 2024 года 17-летний юноша целенаправленно изучал в интернете материалы, пропагандирующие неонацистскую идеологию, насилие, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и устройств. В сентябре 2024 года в интернет-магазине он купил компоненты для изготовления взрывчатки с целью совершения теракта в одном из муниципальных учреждений Чернушки. Довести преступный умысел до конца фигурант не сумел по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, в январе 2025 года молодой человек вступил в запрещенное сетевое сообщество праворадикальной направленности. С мая 2025 года, следуя инструкциям кураторов из сообщества, он стал готовиться к поджогу еще одного учреждения в Чернушке. Им были приобретены и хранились по месту жительства компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

12 июня 2025 года противоправная деятельность несовершеннолетнего была пресечена сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. На период следствия судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.