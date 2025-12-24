«Канадец колебался недолго»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему яхтсмен вышел из гонки на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

История яхтсмена Лоуренса Лемье еще раз доказала, что спортсмен может отказаться от мечты ради жизни других людей. Канадец всю карьеру шел к своей Олимпиаде. И вот в 1988 году в Сеуле получил, наконец, возможность взять заветный приз в классе «Финн» — это небольшая яхточка длиной 4,5 м. В пятой гонке Лемье шел вторым, и медаль была у него почти в кармане, как вдруг ветер усилился, и шлюпка с экипажем из Сингапура, которая находилась неподалеку, перевернулась. Спортсмену пришлось выбирать — либо медаль, либо жизни людей.

Он колебался недолго. Канадец изменил курс, сошел с дистанции и подобрал сингапурцев. Потом пришлось ждать патрульный катер, и только после того, как пострадавших забрали спасатели, Лемье вернулся в гонку. Естественно, о медалях в тот момент можно было даже не мечтать, так как Лоуренс оказался на финише аж 22-м. Но свою медаль канадец в итоге все равно получил. На специальной церемонии ему вручили награду Пьера де Кубертена. Хуан Антонио Самаранч, который тогда возглавлял Международный олимпийский комитет, сказал: «Своим спортивным мастерством, самопожертвованием и отвагой вы воплощаете всё, что соответствует олимпийскому идеалу».

Стоит сказать, что в нашей стране нечто подобное тоже случалось. В 2013 году на отборочных олимпийских соревнованиях в Сочи женский яхтенный экипаж в составе Яны Стоколесовой и Анастасии Гусевой вышел из гонки, чтобы спасти человека. Спустя два года девушки были отмечены почетными дипломами Международного комитета Fair Play в Будапеште.

Владимир Осипов