«Это уже не игрушки»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о первой в мире модели с 3D версией и разрешением 6K.

Компания Samsung представила линейку из пяти новых игровых мониторов. Один из самых любопытных – 32дюймовый Odyssey 3D (G90XH) – первое в мире решение с 6Kразрешением и встроенной 3Dтехнологией без очков. Он буквально следит за глазами пользователя с помощью сенсоров и в реальном времени подстраивает глубину изображения под взгляд.

27дюймовый монитор Odyssey G6 (G60H) может похвастать беспрецедентной частотой 600 Гц по умолчанию и до 1040 Гц в режиме Dual Mode. Это далеко за границами человеческого восприятия, а потому, казалось бы, зачем? Вероятно ради статуса «самого быстрого «ковбоя»» на диком геймерском рынке.

Последние 6 лет подряд дикий этот рынок для всех остальных вендоров, кроме Samsung с долей в 21%, по данным IDC. Почему так? Вероятно, потому что конкурентам сложно преуспевать по всем направлениям сразу. ASUS, допустим, сильна в высокочастотных мониторах, но отстает в OLEDтехнологиях. У LG, напротив, все прекрасно с OLED, но в массовом восприятии вендор больше ассоциируется с телевизорами и универсальными дисплеями, чем с чисто игровым брендингом, как, например, Samsung Odyssey или ASUS ROG. Решения Dell и Alienware вне масс-маркета и сосредоточены на нишевых позициях: ультраширокие, а также премиальные мониторы для хардкоргеймеров и энтузиастов.

Вместе с этим растет и сам рынок геймингмониторов. По данным Future Market Insights, в этом году он оценивается примерно в $11,35 миллиарда, а через десять лет прогнозы обещают почти удвоение показателя. Наивысшую активность демонстрирует сегмент дисплеев с высокой частотой изображения: его ежегодный темп роста – почти 10%. А по информации Jon Peddie Research, еще и аппаратный PCгейминг, глубоко связанный с игровыми мониторами, показал в этом году рекордный прирост – 35%.

При этом некорректно будет утверждать, что условия сложились удачно для Samsung, а она просто первой поспевает за трендами. В том, что касается игровых мониторов, южнокорейский вендор скорее сам задаёт моду. Последние шесть лет лидерства тому подтверждение.

Цены и сроки продаж новой линейки производитель планирует объявить на выставке бытовой электроники CES 2026 в ЛасВегасе, которая начнется 6 января.