В Волгоградской области на карантин полностью и частично закрыты 100 школ

В Волгоградской области на карантин ушли 13 школ. Они переведены на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Серафимовичском районе и Волгограде по состоянию на 24 декабря на дистанте по одной школе, в Михайловке — две, в Николаевском районе три школы закрыты на карантин, в Кумылженском районе — шесть.

Профилактические мероприятия по ОРВИ введены в отдельных классах 87 школ в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, а также Николаевском, Быковском, Жирновском, Даниловском, Калачевском и Котельниковском районах.

Ольга Симонова