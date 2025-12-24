Уфа заняла 12 место в общероссийском рейтинге управления городами

Уфа заняла 12 место в рейтинге эффективности управления в городских округах Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель горсовета Уфы Марат Васимов (справа) на открытии бизнес-форума «Минск и Уфа: побратимство — новый драйвер развития»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Председатель горсовета Уфы Марат Васимов (справа) на открытии бизнес-форума «Минск и Уфа: побратимство — новый драйвер развития»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций на основе статистических данных и опроса 189 экспертов (политологов, главных редакторов региональных СМИ, ученых). В числе прочих, они оценивали популярность городских руководителей, умение консолидировать политическую и деловую элиту города, способность лоббировать интересы на уровне региона и страны, бесконфликтность с региональными властями, взаимодействие с общественностью, слаженность работы местной бюрократии. Социально-экономический блок критериев включал состояние образования, ЖКХ, дорожного хозяйства и общественного транспорта, благоустройство территорий, качество застройки и планирования, развитие культуры и досуга, эффективность финансово-бюджетной политики и меры поддержки местного бизнеса.

В число экспертов вошли, в частности, депутат Курултая Башкирии Шамиль Валеев, политолог, старший преподаватель Уфимского университета Арсен Шаяхметов, главный редактор издания «Московский комсомолец в Башкортостане» Светлана Валиева, старший научный сотрудник Института этнологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН Ильдар Габдрафиков, уфимский политолог Николай Евдокимов, старший научный сотрудник Института стратегических исследований Академии наук Башкирии Александр Кобыскан и эксперт Агентства стратегических инициатив Константин Кузьминых.

Авторы исследования подчеркивают, что рейтинг не привязан к личности руководителей городов, так как во многих городах сохраняется модель местного самоуправления с разделением полномочий между главой города в лице спикера местного парламента и сити-менеджером в лице главы администрации.

Уфы в рейтинге представили сити-менеджер Ратмир Мавлиев и председатель горсовета Марат Васимов. В прошлом году они оказались на общем 17 месте.

В пятерку лидеров в этом году вошли Казань, Тюмень, Грозный, Ханты-Мансийск и Ростов-на-Дону.

Идэль Гумеров