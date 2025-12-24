Путин назвал Совет федерации кадровой школой

Совет федерации стал «настоящей кадровой школой» для российских органов власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заключительном заседании осенней сессии верхней палаты парламента.

«Ваши коллеги, пройдя через нее (кадровую школу Совфеда.— "Ъ"), в дальнейшем были назначены на ответственные посты федеральных органов власти, возглавляли субъекты федерации и законодательные собрания»,— напомнил президент сенаторам.

Как отметил Владимир Путин, за 25 лет существования Совета федерации опыт работы в нем получили почти 800 человек. Состав палаты будет обновляться и дальше, подчеркнул президент. Он также выразил уверенность, что в процессе обновления будут сохранены профессиональные традиции Совфеда, «высокое качество и преемственность законодательного процесса».

В число сенаторов, получивших губернаторские посты, входят, к примеру, действующие главы регионов Андрей Турчак (Республика Алтай), Олег Мельниченко (Пензенская область) и Алексей Русских (Ульяновская область). Еще один бывший член Совфеда Дмитрий Азаров в 2024 году сложил полномочия губернатора Самарской области спустя восемь месяцев после избрания на второй срок. Через несколько месяцев после отставки он был опрошен в ходе проверки антикоррупционного законодательства.

Степан Мельчаков