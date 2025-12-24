Фидан обсудил с «Хамасом» второй этап мирного плана по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил второй этап мирного плана по сектору Газа с делегацией палестинского «Хамаса». Об этом ТАСС сообщили источники в турецком МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Министр Фидан отметил, что Турция продолжает самым решительным образом отстаивать права палестинцев на всех платформах, а также проинформировал о работах, проводимых его страной для удовлетворения потребностей Газы в жилье и гуманитарной помощи»,— рассказали собеседники агентства. Источники «РИА Новости» рассказали также, что, по словам представителей «Хамас» продолжающиеся удары Израиля по Газе не позволяют перейти к следующему этапу плана.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза плана США по урегулированию конфликта близка к завершению, и следующим этапом должно стать разоружение «Хамас» и демилитаризация Газы. «Хамас» позднее назвал невозможным переход ко второй фазе, если Израиль продолжает нарушать условия действующего соглашения и уклоняться от своих обязательств.

Лусине Баласян