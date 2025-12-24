«МегаФон» взял под контроль качество воздуха в Подмосковье. Оператор обеспечил работоспособность и своевременный ремонт постов экомониторинга. Их в регионе 360. Задача «МегаФона» — минимизировать риски сбоев и гарантировать передачу данных без задержек, отметил директор московского отделения оператора Виктор Югай. «МегаФон» реализует подобные проекты и в других регионах. Собственное решение оператора позволяет автоматизировать сбор данных о состоянии воздуха, воды и почвы, анализировать их в режиме реального времени, формировать отчеты для профильных ведомств и оперативно реагировать на превышения нормативов.

Рынок сбережений в 2025 году вырос на 15%, до 66 трлн руб. Основным драйвером роста остаются рублевые накопления, приводит данные ВТБ. Российские вкладчики в этом году заработают более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам и в два раза превышает объем выданной в этом году ипотеки. В следующем году портфель привлеченных средств, по оценке ВТБ, вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб.

Продажи умных часов и фитнес-трекеров в России заметно падают, пишут «Ведомости». Эксперты полагают, что это связано с перенасыщением рынка и отсутствием инноваций в сегменте. С 1 января по середину декабря было продано около 6 млн устройств, что на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении объем рынка составил около 4,3 млрд руб.