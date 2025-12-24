Путин указал на роль Совета федерации во взаимосвязи уровней власти

Совет федерации играет ключевую роль в принятии государственных решений и укреплении международных позиций страны через парламентскую дипломатию, заявил президент России Владимир Путин. Он указал на роль верхней палаты парламента в обеспечении взаимосвязи между уровнями публичной власти.

«Это крайне важно для федерации, объединяющей 89 регионов. В их широком многообразии, самобытности и, подчеркну, в сплоченности заключается наше богатство»,— сказал глава государства на заседании Совета федерации (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин отметил, что после работы в верхней палате парламента многие парламентарии переходят в правительство или возглавляют регионы. «Совет федерации стал настоящей кадровой школой»,— добавил президент.