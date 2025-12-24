Свердловчанин 14 лет прятал в заброшенном подвале труп знакомой

Березовский городской суд (Свердловская область) назначил 16 лет колонии строгого режима местному жителю Рустаму Кадырову за убийство своей знакомой, которое было совершено 14 лет назад. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что 13 февраля 2011 года 26-летний Кадыров и 38-летняя потерпевшая ехали на автомобиле Skoda Оctavia по трассе Березовский-Старопышминск. Во время поездки, на фоне личных неприязненных отношений, между ними возник конфликт. Свидетелем ссоры стала их общая знакомая, которая также ехала с ними в машине.

В ходе конфликта мужчина свернул по ходу движения в сторону водоема, остановил машину на открытом участке местности и потребовал женщину выйти из автомобиля. После чего он нанес ей не менее шести ударов руками и ногами по голове и телу. «В результате указанных действий потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде ушиба головного мозга, переломов костей свода и основания черепа, лицевого скелета»,— говорится в сообщении суда.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Чтобы скрыть преступление, Кадыров поместил тело в багажник автомобиля и перевез в деревню Прищаново (Богдановичский район), где сбросил его в подвальное помещение фермы, завалив вход строительным мусором.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, первоначальное расследование, начатое в 2011 году по факту безвестного исчезновения женщины, не дало результатов, и дело было приостановлено. Возобновление работы по делу в 2025 году позволило выйти на след фигуранта, который дал признательные показания и указал местонахождение останков потерпевшей.

Труп женщины обнаружили спустя 14 лет на территории фермерского хозяйства. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила личность погибшей. В ходе следствия Кадыров не оспаривал факт произошедшего, однако отрицал умысел на убийство.

«Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе в 2007 году — за незаконный оборот поддельных документов, в 2008 году — за мошенничество, в 2011 году — за имущественное, коррупционное преступление, а также за причинение вреда здоровью. Наибольший свой срок на данный момент мужчина получил в 2012 году за совершение убийства. Освободился из колонии в Нижнем Тагиле он в 2020 году»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полина Бабинцева