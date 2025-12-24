«Подарочные сеты ароматов в мини-формате могут стать палочкой-выручалочкой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как выбрать подарок для человека, вкусов которого вы не знаете.

У многих парфюмерных и косметических брендов есть устоявшаяся традиция: каждый год к рождественскому сезону выпускать лимитированные коллекции, которые появляются так же стабильно, как сезонные кофейные вкусы в Starbucks. А среди этих продуктов стабильно появляются подарочные сеты ароматов в мини-формате, которые могут стать палочкой-выручалочкой, если на праздничной вечеринке обменяться подарками вам надо с человеком, вкусов которого вы не знаете.

Рождественская лимитированная серия Diptyque Christmas 2025 — это и набор из пяти популярных ароматов в очень симпатичной подарочной упаковке с котом. Есть и специальная рождественская упаковка для фирменного аромата Orphon. Коробка и этикетка в золотом цвете выглядит очень празднично. Но это уже для тех, кто знает, что одаряемый любит этот аромат.

Le Labo Holiday 2025 — это как и у Diptyque Discovery Sets, куда вошли мини-версии нескольких культовых ароматов в праздничной упаковке. В этом году доступны версии 35 ml и 65 ml. Продукция Bath & Body Works совместно с Milk Bar в 2025 году стала одной из заметных рождественских серий в масс-маркет сегменте. Ароматы, вдохновленные десертами, печеньем, карамелью, ванилью, праздничной выпечкой. Среди продуктов — gift set из пяти ароматов. Последний взрослой девушке я бы не дарила, но вот юной девочке вполне себе подойдет.

Анна Минакова