Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове планируют усилить безопасность стадиона «Локомотив» за 48 млн рублей

На усиление безопасности стадиона «Локомотив» в Саратове планируется выделить 47,6 млн руб. Заказчиком работ выступает «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу „Сокол“».

В Саратове модернизируют систему безопасности стадиона "Локомотив"

В Саратове модернизируют систему безопасности стадиона "Локомотив"

Фото: Общественное мнение

В Саратове модернизируют систему безопасности стадиона "Локомотив"

Фото: Общественное мнение

Согласно проекту, подрядчик должен установить турникеты, металлодетекторы и камеры наблюдения. Также планируется приобретение компьютерного оборудования на базе процессоров Intel и необходимого программного обеспечения.

Также заказчик хочет внедрить новую билетно-пропускная систему. Прием заявок на участие в закупке продлится до 12 января 2026 года. Подведение итогов торгов запланировано на 16 января.

Завершить монтаж и настройку всех систем безопасности необходимо до 30 апреля.

Нина Шевченко