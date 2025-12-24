В Саратове планируют усилить безопасность стадиона «Локомотив» за 48 млн рублей

На усиление безопасности стадиона «Локомотив» в Саратове планируется выделить 47,6 млн руб. Заказчиком работ выступает «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу „Сокол“».

Фото: Общественное мнение В Саратове модернизируют систему безопасности стадиона "Локомотив"

Согласно проекту, подрядчик должен установить турникеты, металлодетекторы и камеры наблюдения. Также планируется приобретение компьютерного оборудования на базе процессоров Intel и необходимого программного обеспечения.

Также заказчик хочет внедрить новую билетно-пропускная систему. Прием заявок на участие в закупке продлится до 12 января 2026 года. Подведение итогов торгов запланировано на 16 января.

Завершить монтаж и настройку всех систем безопасности необходимо до 30 апреля.

