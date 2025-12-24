«Venuum умудрилась сделать кабриолет практически неузнаваемым»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о тюнинг-версии автомобиля, представленной в Дубае.

Дни перед католическим Рождеством бедны на автомобильные события, а если таковые и случаются, то, как правило, тоже такие — предпраздничные. В Дубае, который для многих россиян стал последнее время этаким местом силы, представили Rolls-Royce, в котором трудно опознать машину знаменитой британской марки. Казалось бы, такой автомобиль как будто специально создан для того, чтобы говорить всем: «смотрите, я Rolls-Royce, я стою как годовой бюджет иного райцентра». А стало быть, у него должны быть заметны главные его атрибуты — похожая на портал античного храма радиаторная решетка (последние годы на автомобилях марки ее начали еще и подсвечивать) и, конечно же, фигурка «Дух экстаза».

Так вот, базирующаяся в Дубае тюнинг-компания Venuum умудрилась сделать кабриолет Rolls-Royce Dawn практически неузнаваемым. Знаменитая статуэтка сделана белой и на фоне белого же кузова практически не видна. Культовая хромированная решетка радиатора заменена на белую пластиковую с рисунком из множества треугольников, так что теперь она чем-то напоминает резную стенку веранды где-нибудь в Средней Азии. И в целом впечатление от автомобиля такое, будто во дворце XVIII века открыли «Чайхану №18».

Но были на этой неделе и противоположные примеры тюнинга, не когда из высокого делают низкое, а наоборот. К 80-летию грузовика Unimog компания Mercedes-Benz представила его люкс-версию. Автомобиль, построенный в сотрудничестве с компанией Hellgeth Engineering, получил более мощный двигатель, премиальную кожаную отделку интерьера и светодиодную оптику. Так что теперь он скорее напоминает не утилитарный грузовик, а внедорожник G-класса. Внешне такой Unimog отличается другой решеткой радиатора, бамперами и порогами, а также измененными кузовными панелями.

Уверен, что стань этот проект серийным, он бы тоже пришелся ко двору именно в Дубае. Потому что проект подразумевает не только восточную роскошь, но и мощный дизельный мотор, высоченный клиренс, тройные блокируемые дифференциалы и прочий внедорожный потенциал, с которым не страшны никакие песчаные барханы.

Дмитрий Гронский