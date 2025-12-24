Суд в Москве запретил оборот шиншилл в интернете

Московский суд запретил распространять в интернете объявления о продаже шиншилл. Решение принято из-за того, что животные находятся под угрозой вымирания, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры обнаружили несколько сайтов с объявлениями о продаже шиншилл, в которых не указана информация о законности добычи и оборота животных. После выявления нарушений прокуратура подала иск в суд.

Шиншилловые занесены в категорию «Вымирающий вид» Красного списка Международного союза охраны природы. Законодательство России предусматривает запрет на деятельность по сокращению численности краснокнижных животных, а также ухудшение среды их обитания. Информация о продаже шиншилл, размещенная на ранее проверенных регулятором сайтах, также признана запрещенной.