Поезд Деда Мороза прибудет на СЖД 29 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет на Северную железную дорогу (СЖД) 29 декабря и сделает остановки в Ярославле, Костроме, Иванове и других городах. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

Передвижная резиденция Деда Мороза начала новогоднее путешествие 19 ноября с Владивостока. Сегодня, 24 декабря, поезд остановился уже в 50-м по счету городе — Ижевске.

29 декабря поезд выедет на Северную железную дорогу. На 29 декабря запланированы остановки в Нерехте (9:50-14:15) и Костроме (15:25-21:25). 30 декабря резиденция Деда Мороза прибудет в Ярославль и простоит в городе с 11 до 19 часов. Последний день года главный Дед Мороз страны проведет в Иванове — 31 декабря с 11 до 20 часов.

Продолжит движение по СЖД резиденция уже в следующем году: 10 января остановится в Вологде (15:00-18:20), 11 января — в Котласе (8:05-9:05). Великий Устюг станет последним городом путешествия 2025-2026 года.

