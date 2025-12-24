Палата РФС встала на сторону «Зенита» в споре со «Спартаком» о трансфере Соболева

Палата РФС по разрешению споров закрыла дело о финансовых претензиях московского «Спартака» к петербургскому «Зениту» по трансферу нападающего Александра Соболева. Заседание, на котором было принято решение, состоялось в понедельник, 24 декабря.

В опубликованном на сайте РФС определении указано, что производство по иску прекращено на основании регламента организации. Красно-белые требовали взыскать с сине-бело-голубых задолженность по контракту о переходе футболиста, который переехал в Петербург летом 2024 года.

Таким образом, спор о возможных недоплатах по трансферу господина Соболева, остававшийся предметом слухов в футбольной среде, был завершен на формальных основаниях без рассмотрения по существу. Оба клуба пока не комментировали решение палаты.

В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 16 матчах и забил три мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.

Андрей Маркелов