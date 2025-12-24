В Таганроге нашли бесхозную канализационную сеть длиной 255 метров

В Таганроге обнаружили на территории города объект с признаками бесхозного имущества. Речь идет о канализационной сети протяженностью 255 м. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коммуникации расположены в центральной части Таганрога — от переулка Перекопский, 27 до улицы Красина, далее по улице Красина до переулка Автодоровский.

Собственникам сетей предлагают обратиться в городской комитет по управлению имуществом в течение месяца.

Константин Соловьев