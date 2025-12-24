За шесть лет из аварийного жилья расселили 910 тыс. россиян

С 2019 года в России расселили 15,4 млн кв. м аварийного жилья. Это улучшило жилищные условия 910 тыс. россиян, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. С начала 2025 года, по его словам, переселили более 83 тыс. человек из 1,5 млн кв. м аварийного жилья.

«Важным инструментом улучшения жилищных условий граждан остается капитальный ремонт»,— сказал господин Файзуллин на заседании общественного совета при Минстрое России. С момента запуска программы в 2014 году было отремонтировано 337 тыс. домов, в которых проживают 46 млн жителей, отметил глава Минстроя.

Всего в региональные программы капитального ремонта входят более 700 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,5 млн кв. м. Основной источник финансирования — взносы собственников. В России действует нацпроект «Инфраструктура для жизни», который предполагает переселение из аварийного жилья 345 тыс. человек к 2030 году.