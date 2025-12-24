Беспилотники ВСУ пытались атаковать предприятие в Оренбуржье

В ночь с 23 на 24 декабря 2025 года была предпринята попытка атаки на промышленный объект в Оренбургской области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной главой региона, атака была отражена силами Министерства обороны РФ. В результате инцидента зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры предприятия. Кроме того, один беспилотник был сбит и упал на территории населенного пункта.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Евгений Солнцев обратился к жителям Оренбуржья с просьбой сохранять бдительность.

Андрей Сазонов