Четверо детей пострадало в ДТП в Увинском районе

На автодороге Ува—Вавож столкнулись два автомобиля «Лада Гранта», в результате чего шесть человек госпитализированы, среди них четверо — несовершеннолетние. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась во вторую «Гранту» под управлением 40-летнего мужчины.

Травмы в ДТП получили шесть человек — водитель первого автомобиля и ее 14-летняя пассажир, а также пассажиры второй машины — 29-летняя девушка, 10-летняя девочка и два мальчика 8-ми лет и 1-го года. Их госпитализировали. Водителю второй «Лады Гранты» была оказана разовая медпомощь.

Сообщается, что дети во втором автомобиле не были пристегнуты, а годовалый мальчик сидел в неподходящем кресле.

Владислав Галичанин