Двух криминальных авторитетов из Балашихи арестовали за вымогательство

Балашихинский городской суд Московской области арестовал на 29 дней Равиля Мясоутова и Александра Емельянова. Их обвиняют в вымогательстве и поджоге дома предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.

По версии следствия, в январе 2025 мужчины подожгли дом предпринимательницы. Ущерб превысил 10 млн руб. В ноябре обвиняемые вместе с подельниками потребовали у коммерсантки 25 млн руб., угрожая ее детям.

Мясоутов и Емельянов считаются балашихинскими криминальными авторитетами. Равиль Мясоутов руководил организованной преступной группировкой, контролировавшей большую часть бизнеса в Балашихе в 90-е. Также он был помощником вора в законе Александра Захарова («Захара»), курировавшего подмосковные банды. В 1998 году Мясоутову назначили пять лет колонии за вымогательство.

Александр Емельянов известен под прозвищем «Шульц». В 2008 году он убил родителей бывшей невестки, разорвавшей с ним связи из-за его связей с преступными кругами. В 2015 году суд приговорил Емельянова к 25 годам строгого режима.

Никита Черненко