«Что сможет сделать с большой командой молодой российский наставник?»

Футбольный клуб «Динамо» (Москва) определился с главным тренером. Руководство клуба оставит на посту Ролана Гусева, который был исполняющим обязанности наставника с ноября, после увольнения Валерия Карпина. Почему бело-голубые решили не приглашать иностранца? разбирался спортивные обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

После того, как динамовцы провалились в Российской премьер-лиге с Валерием Карпиным, многие ждали, что команду возглавит иностранец.

Но руководство решило иначе. На посту остался Ролан Гусев, который работал с бело-голубыми три тура перед зимней паузой. Выдающихся результатов тренер не показал, но искать нового наставника сейчас, когда сезон фактически провален, просто не было смысла, уверен Дмитрий Булыкин, который сам играл за «Динамо»: «Логика в этом есть. Если не нашли хорошего наставника, то дали шанс своему молодому тренеру, который уже пару сезонов в команде, все о ней знает, и имеет все шансы себя проявить. Спешить "Динамо" некуда, сезон все равно провален».

«Динамо» сейчас занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место и отстает от лидера — «Краснодара» — на 19 очков, а от «Балтики», которая идет пятой, — на 14. При таком раскладе действительно сложно на что-либо претендовать. К тому же в голосовании, которое проводили некоторые спортивные порталы, кандидатуру россиянина поддержало большинство динамовских болельщиков. Хотя назвать Ролана Гусева тренером, который будет теперь работать в «Динамо» на постоянной основе, все равно нельзя, считает комментатор Александр Аксенов: «У динамовцев, в отличие, например, от "Спартака", есть возможность спокойно понаблюдать весной за всем, что происходит при этом главном тренере. Поэтому никто никуда не торопится. Я думаю, что это вариант такой не временный, а устраивает всех на определенный период».

При этом имена наставников, которые могли бы возглавить «Динамо», периодически в прессе появлялись. Говорили о Станиславе Черчесове и Владимире Федотове, но, по всей вероятности, спортивный директор «Динамо», босниец Желько Бувач, настаивал на иностранном специалисте. В итоге остался Гусев, который даже не скрывал, что очень хочет получить этот пост. Он уверен, что возглавить «Динамо» мечтает каждый:

«А кто не хотел бы быть главным тренером "Динамо"? Думаю, таких мало».

К тому же решение оставить Ролана Гусева на посту главного тренера сэкономит бело-голубым немало денег. Все-таки любой другой наставник с именем заломил бы за работу немалую сумму. Например, зарплата Валерия Карпина в московском клубе, по данным СМИ, составляла €2,5 млн в год.

Правда, стоит сказать, что Карпин ушел, отказавшись от компенсации, так что пока серьезных финансовых потерь у «Динамо» нет. И после зимней паузы болельщики станут свидетелями эксперимента, который в нашем футболе увидишь нечасто: что сможет сделать с большой командой, где стоимость состава более €100 млн, молодой российский наставник? Ведь Ролану Гусеву 48 лет, и его тренерская карьера началась всего-то в 2019-м. Не сомневаюсь, многие хотят, чтобы у него получилось.

