В Улан-Удэ приступают к созданию «суперколонии» на 3 тыс. заключенных

Начальник УФСИН России по Бурятии Максим Свись заявил о скором начале проектно-изыскательских работ по строительству «суперколонии» в Улан-Удэ на 3 тыс. человек. Новый объект включен в федеральную программу, его строительство намечено на период с 2031 по 2035 год.

Господин Свись уточнил, что проект не заморожен, площадка под его реализацию уже утверждена. «В августе вышло постановление правительства РФ, мы, как и другие регионы, включены в программу»,— добавил он.

О планах построить пенитенциарное учреждение объединенного типа в Улан-Удэ стало известно в 2023 году. В «суперколонию» переведут осужденных из нескольких других, в ее структуру также включат СИЗО. Создание таких колоний предусмотрено концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, утвержденной правительством в апреле 2021 года. Помимо Улан-Удэ колонии нового типа должны появиться в Калужской области и Чите.

Влад Никифоров, Иркутск