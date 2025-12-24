Стремительное «Развитие»

23 декабря состоялась торжественная церемония поздравления финалистов регионального конкурса «Лидер Пермского края» 2025 года. Победителем в номинации «Строительство» стала строительная группа «Развитие» – один из крупнейших застройщиков Пермского края. В этом году компания реализовала в регионе ряд важных жилых и производственных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Победа в конкурсе во многом была обусловлена тем, что в конце 2024 года СГ «Развитие» завершила строительство одного из крупнейших недостроев Прикамья — 20-этажного жилого дома на ул. Старцева, 143. После банкротства предыдущего застройщика около десяти лет более 200 дольщиков находились в ожидании своих квартир. Среди заслуг, на которые также обратила внимание конкурсная комиссия при выборе победителя, — значительный вклад в создание спортивной и социальной инфраструктуры. В частности, группа «Развитие» построила спорткомплекс «Звезда-2» в Мотовилихе и общественный центр в Кировском районе.

Сегодня компания реализует два значимых для Перми инвестпроекта: строительство спорткомплекса с футбольным полем «Развитие-Арена» и общественно-делового пространства в центре города. В рамках второй инициативы компания реконструирует объект на ул. Екатерининской, 175, общей площадью около 16 тыс. кв. м. Здесь на месте незавершенного долгостроя появится современный бизнес-центр высотой 22 этажа. Проект предполагает также благоустройство прилегающей территории, в том числе в долине реки Данилихи. Кроме этого, «Развитие» возводит спортивные сооружения для учреждений образования, общественные центры в разных районах Перми, а также производственные корпуса для одного из крупнейших оборонных предприятий региона.

Отдельного внимания заслуживают и девелоперские проекты группы. Так, СГ «Развитие» реализует первый в Пермском крае проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки на ул. Плеханова. В минувшем ноябре девелопер завершил расселение находящихся там домов: все собственники получили компенсации либо новые квартиры.

По словам генерального директора СГ «Развитие» Евгения Равцова, компания понимает, что именно расселение жильцов ветхих и аварийных домов — наиболее чувствительная часть проекта с социальной точки зрения.

«Мы проводили индивидуальную работу с каждым собственником и осознанно шли на превышение первоначального финансового плана, чтобы не допустить конфликтов и максимально удовлетворить пожелания людей — начиная от выбора района их будущего проживания и заканчивая организацией переезда. С этой задачей мы справились: не было допущено ни одного судебного процесса. В дальнейшем мы намерены столь же ответственно исполнять остальные положения договора о КРТ», — пояснил Евгений Равцов.

В целом в 2025 году СГ «Развитие» строит около 92 тыс. кв. м жилья, сохраняя статус одного из крупнейших застройщиков Пермского края. Речь идет о четырех жилых комплексах, шести домах, два из которых сдаются в ближайшее время: дом в ЖК PRIME и третья очередь ЖК «Восход», где с 27 декабря начнется процедура выдачи ключей новоселам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Визит губернатора Дмитрия Махонина на ООО «Хайпекс» Следующая фотография 1 / 2 Визит губернатора Дмитрия Махонина на ООО «Хайпекс»

Среди других заметных достижений уходящего года для группы — реализация инвестпроекта по производству труб из сшитого полиэтилена под брендом HIPEX. Проект дочерней структуры «Развития» ООО «Хайпекс» реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ (ФРП) и правительства Пермского края. Запуск опытного производства на заводе состоялся в октябре. Инвестиции в создание нового производственного комплекса превысили 740 млн руб., из которых 590 млн руб. в виде льготного займа предоставил ФРП.

Побывав с рабочим визитом на производственной площадке группы, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион заинтересован в поддержке таких проектов. Для них действуют налоговые льготы, административное сопровождение и образовательные программы. «HIPEX — хороший пример того, как работает эта система. Уверен, что предприятие будет дальше укреплять позиции на рынке», — подчеркнул глава Прикамья.

Наращивает группа и другие свои производственные мощности. Так, продолжается модернизация промышленных цехов и строительство новой котельной на заводе «ЖБИ Стройиндустрия». Кирпичный завод «Меакир», ставший частью СГ «Развитие» в начале 2025 года, сегодня также проводит модернизацию процессов и планирует увеличить объемы выпуска продукции в 2026 году.

Успешная реализация намеченных планов в СГ «Развитие» стала возможной в том числе благодаря проводимой кадровой политике. Уходящий год в этом направлении стал для компании рекордным: на вновь открытые рабочие места принято около 200 человек. Сами новички отмечают, что в группе их привлекли стабильность, надежность и масштабные перспективы.

Менеджер по персоналу СГ «Развитие» Ирина Механошина говорит, что, несмотря на определенные сложности, ее работа — захватывающая и динамичная: «“Развитие” — это не только амбициозный бизнес, это еще и вера в будущее, надежда на лучшее и любовь к своему делу. Именно это я отмечаю в своих новых коллегах. Это помогает расти не только в профессиональном плане, но и в личностном. Общее дело — это всегда усилия каждого по отдельности и результат труда всех участников команды».

ОО «ИСГ «Развитие» ИНН 5904408032