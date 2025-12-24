В Астраханской области на торги выставят семь акваторий под рыбоводный бизнес

В Астраханской области выставляет на торги семь участков под аквафермы. Организатором выступает Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства.

Фото: Нина Шевченко Семь акваторий в Астраханской области продадут инвесторам

Фото: Нина Шевченко

Первый аукцион состоится 28 января. На нем будут предложены пять участков для пастбищного рыбоводства площадью от 9,5 до 47,5 га. Начальная стоимость лотов варьируется от 1,4 тыс. до 7,2 тыс. руб., а срок аренды составит пять лет. Прием заявок на участие в аукционе открыт до 20 января.

Второй аукцион пройдет 30 января. Росрыболовство предложит два участка для индустриальной аквакультуры площадью 0,53 и 3,1 га. Начальные цены составят 404 руб. и 2,4 тыс. руб. соответственно. Победители торгов смогут использовать эти акватории в течение 25 лет.

Росрыболовство подчеркивает, что такие аукционы дают инвесторам и предпринимателям шанс войти в отрасль на выгодных условиях и реализовать долгосрочные проекты в аквакультуре.

