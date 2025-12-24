Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Сердечко» не убедило суд

Производитель бытовой химии оспорит решение по товарному знаку «Я люблю свою семью»

Компания Synergetic выплатит 766 млн руб. за незаконное использование товарного знака. Речь идет о фразе «Я люблю свою семью». Иск к производителю бытовой химии подала дочь бывшего депутата и основателя АО «Нэфис Косметикс» Карина Богуславская. Она утверждает, что Synergetic использует слоган, схожий с принадлежащим ей товарным знаком. Сам производитель бытовой химии с решением не согласен и намерен идти в Кассационный суд. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Предпринимательница из Казани Карина Богуславская наверняка знает, сколько стоит «любовь». Она несколько лет требовала запретить Synergetic использовать товарный знак «Я люблю свою семью», изъять продукцию и взыскать компенсацию, сумма которой изначально превышала 10 млрд руб. Но в ходе судебного процесса ее снизили до 766 млн. руб.

Производитель бытовой химии настаивает, что использует слоган с сердечком, вместо слова «люблю» как элемент оформления этикеток. И весной Арбитражный суд Нижегородской области встал на его сторону, отмечает адвокат, партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников: «Он посчитал, что сравнивать нужно не товарный знак "Я люблю свою семью" с графическим элементом, как требовал того истец, а сопоставлять этикетки, на которые указывал истец как на нарушающие его права с его товарным знаком. Также он указывает, что усматривает злоупотребление правом со стороны истца. Этот довод, конечно, относительно спорный, но в совокупности может учитываться судом. И достаточно подробно описано, что, по мнению суда, истец не доказал, почему размер компенсации должен составлять даже 766 млн руб., а не 10 млрд руб.».

Потому что не сходилась математика. Стоимость лицензии в месяц, по оценке самой Богуславской, составляла примерно 19 тыс. руб. Или 450 тыс. руб. с лета 2022-го по лето 2024 года, когда Synergetic якобы противоправно использовал товарный знак. Требования истца в 2 тыс. раз превышают эту сумму. По мнению суда, это говорит исключительно о намерении причинить вред ответчику. Предпринимательница с выводами не согласилась, как и Апелляционный суд, который постановил взыскать с Synergetic 766 млн руб. компенсации. Обоснования пока неизвестны.

Согласно открытым данным, ИП Богуславской принадлежат 407 товарных знаков. И как именно они используются, изучает суд, говорит партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов: «Правообладатель зарегистрировал какое-то количество знаков, но они на законных основаниях вводятся в оборот, и суды не являются основной целью такого правообладателя. Если даже в конкретном деле есть злоупотребление, его нужно доказать, потому что у нас по умолчанию все добросовестные. Если же лицо для видимости заключает какие-то лицензионные договоры, но при этом на рынке товаров с такими обозначениями нет, или они присутствуют в минимальных количествах, но при этом правообладатель судится со всеми подряд, это явный признак злоупотребления».

С «патентными троллями» в 2025 году массово столкнулись продавцы на маркетплейсах. Они регистрируют товарные знаки на популярные продукты без правообладателей. А затем требуют с селлеров до нескольких миллионов рублей компенсаций. Поэтому к неймингу в целом стоит подходить аккуратнее, подчеркивает управляющий партнер брендингового агентства BrandLab Александр Еременко: «Похоже, компания Synergetic увидела чужой товарный знак и решила его обойти, заменив слово "люблю" сердечком. Это изначально рискованная стратегия, и такая фантазия рано или поздно дает сбой. При этом и владелец товарного знака выглядит как настоящий каратель. Слоган не стоит даже 800 млн руб., которые назначил суд в качестве компенсации, потому что он вообще не влияет на продажи, это лишь украшение на упаковке. Было бы справедливо назначить технический штраф в пределах 5 млн руб. и прекратить использование знака в дальнейшем».

Карина Богуславская в том или ином контексте минимум с 2013-го упоминается в ряде судебных актов, связанных с товарными знаками. В данном деле, как указывали ее представители, Synergetic не раз пытался зарегистрировать схожие марки, но Роспатент отказывал, ссылаясь на сходство с действующим товарным знаком истца. А попытки урегулировать спор в досудебном порядке, по их словам, компания проигнорировала.

Екатерина Вихарева

