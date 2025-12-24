Суд разрешил ЧЭМК уничтожать документы бывшего владельца

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил обеспечительные меры по иску АО «Компания „Эталон“» к АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) об истребовании документов из чужого владения. Предприятие добилось разрешения на передачу принадлежащих бывшему владельцу документов третьим лицам, уничтожать и изменять их. Информация о принятом решении опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Эталон», который до февраля 2024 года владел ЧЭМК, в августе этого года направил иск, в котором просил изъять у предприятия документы, принадлежащие компании по праву собственности, и вернуть владельцу. Кроме того, истец просил истребовать у ГУ МВД России по Челябинской области протокол выемки предметов и документов от 15 марта 2024 года по уголовному делу.

Арбитражный суд региона, возбуждая производство по заявлению, одновременно принял обеспечительные меры, запретив ответчику передавать третьим лицам, уничтожать, изменять документы компании «Эталон». ЧЭМК пытался обжаловать это решение, но в сентябре получил отказ.

Представители комбината, оспаривая обеспечительные меры в суде первой инстанции, указывали на «неисполнимость судебного акта», в котором отсутствует конкретный перечень документации. Более того, часть изъяли правоохранительные органы в рамках уголовного дела.

Согласно материалам дела, всего 15 марта 2024 года силовики изъяли 26 коробок документов, в том числе частично с указанием в описи принадлежности бумаг компании «Эталон» и АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК, владело акциями ЧМЭК до «Эталона»). Впоследствии уголовное дело прекратили. В ГУ МВД России истец получит ответ, что ознакомление с документами невозможно, так как в феврале этого года их передали на хранение по месту изъятия — в АО «ЧЭМК». Представители комбината, в свою очередь, в ответ на требование вернуть бумаги заявили, что ЧЭМК не является распорядителем документов, а все действия в отношении них возможны только при получении согласия уполномоченного органа — следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

По каким основаниям апелляционный суд отменил обеспечительные меры, пока неизвестно: текст решения не опубликован.

Как сообщал «Ъ», 26 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к АО «Компания “Эталон”» и его владельцам — Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании из незаконного владения акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). Истец и суд посчитали, что приватизация предприятий в 1990-х годах была проведена незаконно. Кроме того, основанием для изъятия предприятий стала тот факт, что заводы «попали под контроль резидентов недружественных государств», в результате продукция вывозилась в США и Европу по заниженной стоимости.