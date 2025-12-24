Камерный театр в Челябинске будет реставрировать компания из Санкт-Петербурга

Контракт на реставрацию здания Камерного театра в Челябинске получил подрядчик из Санкт-Петербурга — ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“». Организация была единственным участником аукциона, поэтому Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области заключил с ней договор по максимальной цене 119,4 млн руб., указано на портале госзакупок.

Здание, расположенное на улице Цвиллинга, является объектом культурного наследия регионального значения. Здесь в 1906-1910 годах работал журналист Виктор Весновский в редакции газеты «Голос Приуралья», в 1915-ом — уральский писатель Александр Туркин. Подрядчику необходимо провести капитальный ремонт, а именно отреставрировать и приспособить здание к современным требованиям. Основанием является проектная документация, подготовленная новосибирским ООО «Стройпроект». В театре предстоит отремонтировать отделку помещений, модернизировать малую и большую сцены, звуковое и световое оборудование. Кроме того, требуется отреставрировать двери и лестницу, перепланировать санузлы и административные комнаты. Также нужно заменить кровлю и установить там механизмы для задерживания снега и страховочные люки, заменить трубы, инженерные сети, конструкции пола зрительного зала. При этом стены фасадов ремонтировать не планируется, как и менять их цвет. Срок окончания работ — сентябрь 2027 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2000 году. Учредителем и генеральным директором является Андрей Чубатюк. Выручка компании за 2024 год составила 206 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. В портфеле подрядчика 19 госконтрактов в основном на ремонт и реставрацию учебных классов, больниц и других объектов в Санкт-Петербурге. Также организация занималась созданием памятника, посвященного первым древнерусским князьям Рюрику и Олегу.

Виталина Ярховска