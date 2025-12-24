Патрушев рассказал о рисках военной активности НАТО в Арктике

Военная активность стран-членов НАТО в Арктике способствует развитию конфликтного потенциала в регионе. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Странами Запада проводится политика, направленная на сдерживание России в (Арктическом.— “Ъ”) регионе. Введенные санкции осложняют реализацию российских арктических проектов»,— заявил господин Патрушев на заседании Морской коллегии (цитата по ТАСС).

По словам помощника президента, в Арктике увеличиваются «политическая напряженность» и соперничество в условиях военной активности стран-членов НАТО в регионе. Он считает, что Арктика приобретает для России стратегическое значение, способствующее внутреннему развитию страны и укреплению международных позиций.

Господин Патрушев также заявил, что главный приоритет для России — улучшение качества жизни на арктических территориях. Он сообщил о начале разработки проекта развития Трансарктического коридора. Проект предусматривает систему, которая позволит обеспечить транспортную связанность и устойчивое развитие Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока.

Глава Морской коллегии добавил, что работа по развитию Арктики должна вестись в опорных населенных пунктах при поддержке государственной комиссии «Северный морской путь и Арктика» и корпорации «ВЭБ.РФ».