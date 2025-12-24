В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии снят, сообщает председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов. Также сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.

Как информировал «Ъ-Уфа», сегодня в регионе объявили об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Над территорией республики дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в 14:43 по местному времени Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.

Майя Иванова