Пензенская область попала в топ-3 регионов ПФО по производству колбасы

По итогам десяти месяцев 2025 года мясоперерабатывающие предприятия Пензенской области показали значительный рост производства колбасных изделий. Данные привел Пензастат.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общий объем выпущенной продукции составил 42,6 тыс. тонн. Регион занял третье место в Приволжском федеральном округе по производству колбас.

В начале декабря Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии, которую выдали на мясную продукцию одной из местных компаний. Причиной стали несоответствия фактического состава мясной продукции информации, указанной на упаковке.

Нина Шевченко