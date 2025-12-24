Пензенская область попала в топ-3 регионов ПФО по производству колбасы

По итогам десяти месяцев 2025 года мясоперерабатывающие предприятия Пензенской области показали значительный рост производства колбасных изделий. Данные привел Пензастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензенской области наблюдается рост производства колбасы

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Пензенской области наблюдается рост производства колбасы

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общий объем выпущенной продукции составил 42,6 тыс. тонн. Регион занял третье место в Приволжском федеральном округе по производству колбас.

В начале декабря Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии, которую выдали на мясную продукцию одной из местных компаний. Причиной стали несоответствия фактического состава мясной продукции информации, указанной на упаковке.

Нина Шевченко