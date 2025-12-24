На трассе М-11 «Нева» на год раньше срока открыли развязку с подъездом к Пулково

ГК «Автодор» открыла движение по новой транспортной развязке с подъездом к Пулково на трассе М-11 «Нева» на год раньше срока. Развязка начинается на 681-м км М-11, пересекает Пулковское шоссе и примыкает к въезду в аэропорт, сообщили в госкомпании.

Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Протяженность соединительной дороги и съездов на пересечении М-11 и Пулковского шоссе составляет 5,5 км. В состав развязки входят три путепровода: два суммарной длиной 614 м — над Пулковским шоссе, и один протяженностью 55 м — над М-11.

На объекте уложили 57,4 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, установили барьерное ограждение длиной более 10 км, около 200 дорожных знаков и 216 опор освещения, а также нанесли свыше 2,2 тыс. кв. м разметки. Кроме того, развязку оснастили автоматизированной системой управления дорожным движением.

Артемий Чулков