Школьники призвали мэра Среднеуральска вернуть уволенного директора

Учащиеся школы №31 Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) призвали мэра Алексея Стасенка отменить решение об отставке директора учреждения Елены Калашниковой, принятое градоначальником накануне. В обращении, опубликованном порталом Е1.ru, учащиеся сообщили об уходе учителей вслед за госпожой Калашниковой. «Мы очень огорчены этой ситуацией. Весь учительский состав плакал. Пятиклассники умоляли на коленях вернуть старого директора. Мы требуем обратить внимание на эту ситуацию»,— рассказали школьники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Елена Калашникова Фото: Сайт школы №31 Среднеуральска Марина Агеева Фото: Администрация Среднеуральска Следующая фотография 1 / 2 Елена Калашникова Фото: Сайт школы №31 Среднеуральска Марина Агеева Фото: Администрация Среднеуральска

В разговоре с «Ъ-Урал» Алексей Стасенок подчеркнул, что с момента утверждения мэром в 2023 году наблюдал системные нарушения в управлении школой, которые отражались на профилактической работе и в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и требовал устранить ошибки. «Учреждение несколько лет находилось в рейтинге худших школ Свердловской области, там руководитель критично относилась к нашим замечаниям, она считала, что все знает лучше всех, что надо делать, при этом показатели говорят сами за себя»,— добавил градоначальник.

Господин Стасенок добавил, что результатом системных ошибок стали «особо тяжкие преступления ряда выпускников» школы, которые рассматривались на уровне министра образования региона Светланы Тренихиной в связи поступлением соответствующего представления от СКР. «Администрация приняла решение, понимая, что оно будет не простым, но там почти 700 детей обучаются, и от руководства школы и директора зависит много процессов»,— подчеркнул он.

Мэр добавил, что назначил новым главой учреждения заместителя директора школы №20 Екатеринбурга Марину Агееву. «Елена Калашникова работала директором 27 лет и вокруг нее сложился устойчивый коллектив, с которым надо работать. Идут угрозы и шантажи, что все встанут и уйдут, но администрация и управление образования города готовы подключиться к вопросу, чтобы дети и все были довольны, чтобы школа работала надлежащим образом»,— заверил Алексей Стасенок.

Василий Алексеев